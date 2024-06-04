Псковичей приглашают отметить День России в Изборске

10:16, 04 июня 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на фестиваль «На страже мира. Изборская крепость», который пройдёт в Изборске 12 июня, в День России, сообщили ПАИ в Псковской областной филармонии.

Для гостей выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, солисты – победители всероссийского конкурса на приз культурного центра Елены Образцовой: Вероника Лапина (сопрано), Влад Установ (тенор), Кирилл Токманов (баритон). На мероприятии будет воссоздана эпоха сказочной Руси – псковичи увидят богатырей, скоморохов, князей и царей.

Гостей просят взять с собой вещи, обеспечивающие комфорт, – пледы, раскладные стульчики, репелленты, накидку или зонтик, головной убор.

Начало фестиваля в 19:00.

Пригласительные можно получить в кассе филармонии и в кассе информационного центра Изборского музея.