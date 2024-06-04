Света временно не будет в двух деревнях Островского района

10:32, 04 июня 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в двух населённых пунктах Островского района 5 июня, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

С 9:00 до 16:00 без света останутся деревни Черепягино и Заньково.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.