Света временно не будет в двух деревнях Островского района
Электроэнергии временно не будет в двух населённых пунктах Островского района 5 июня, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
С 9:00 до 16:00 без света останутся деревни Черепягино и Заньково.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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