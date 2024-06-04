5 июня в Псковской области для проверки включат электросирены

10:35, 04 июня 2024, ПАИ

5 июня в Псковской области состоится проверка готовности региональной системы оповещения населения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В 8:00 и 8:30 будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем».

Проверка работоспособности системы оповещения проводится с целью оценить готовность системы оповещения к своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения.