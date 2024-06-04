Итоги реализации проекта «Цифровые кафедры» подвели в ПсковГУ

10:45, 04 июня 2024, ПАИ

Итоги за 2023-2024 учебный год для студентов «Цифровых кафедр», обучающихся по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Разработка прикладных решений на платформе «1С: предприятие 8», подвели в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Комплексная оценка профессиональных компетенций производилась на основе решения задач, предложенных представителями индустриальных партнёров. В задачах описывались проблемные ситуации, при решении которых происходила активация познавательной деятельности. Проблемные аспекты мотивировали студентов получать, группировать, концентрировать новые знания в контексте решаемых задач.

Учащиеся приобрели опыт проектной деятельности в команде, а также продемонстрировали применение стандартов и методик бизнес-моделирования, принципов и правил разработки бизнес-приложений, отметили в пресс-службе.

Впереди студентов ждёт работа над реальными кейсами под руководством наставников из компаний-партнёров проекта «Цифровые кафедры».

Добавим, цель программы – формирование у студентов предпринимательской культуры, расширение цифровых профессиональных компетенций, приобретение навыков трансфера знаний и технологий при решении реальных производственных задач.

Напомним, Псковский государственный университет с 2022 года реализует проект «Цифровые кафедры», направленный на предоставление студентам возможности получить дополнительную профессиональную квалификацию по IT-направлению.

На сегодняшний день в пуле программ «Цифровой кафедры» ПсковГУ – «Анализ данных на языке Python», «Разработка баз данных SQL», «Разработка прикладных решений на платформе «1С: предприятие 8» и «Обучение в цифровой образовательной среде».