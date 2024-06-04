Студенты великолукского университета стали победителями чемпионата России по греко-римской борьбе

10:56, 04 июня 2024, ПАИ

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стала победителем чемпионата России по греко-римской борьбе среди студентов. Состязания прошли в Якутске, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

За награды соревнований боролись около 260 спортсменов из 31 образовательной организации России.

Первые места заняли студенты академии Январ Аллахьяров в весовой категории до 63 килограммов и Муслим Исаев в весе до 67 килограммов. Также серебром на турнире отличился Магомедгаджи Раджабов, боровшийся в весовой категории до 88 килограммов.

В общекомандном зачёте великолукская академия заняла первое место.

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