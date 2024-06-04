Почти 10 тысяч тонн мяса и рыбы отправили из Псковской области в восемь стран мира

11:14, 04 июня 2024, ПАИ

410 партий животноводческой продукции весом 9,15 тысячи тонн экспортировали с территории Псковской области за первые пять месяцев этого года. Это на 51 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

8,6 тысячи тонн (310 партий) замороженного мяса и мясосырья псковские предприятия-производители отправили в Китай, Гонконг и Вьетнам, 114,8 тонны (71 партия) охлаждённой и мороженой рыбы и рыбопродукции отправилось в Литву и Эстонию, 411 тонн (26 партий) рыбных консервов псковские производители экспортировали в Азербайджан и Грузию, 55,2 тонны рыбьего жира отправили в Чили.

Товары полностью соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров, подчеркнули в пресс-службе.