Итоги первенства по плаванию «Олимпийские дни» подвели в Пскове
Первенство спортшколы «Барс» по плаванию «Олимпийские дни», посвящённое памяти отличника физической культуры и спорта России Александра Платонова, состоялось в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».
-
Фото: спортшкола «Барс»
-
Фото: спортшкола «Барс»
-
Фото: спортшкола «Барс»
-
Фото: спортшкола «Барс»
-
Фото: спортшкола «Барс»
-
Фото: спортшкола «Барс»
-
Фото: спортшкола «Барс»
-
Фото: спортшкола «Барс»
-
Фото: спортшкола «Барс»
За награды соревнований на дистанциях 25 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем боролись воспитанники спортшколы «Барс» 2014–2015 годов рождения.
Среди девочек в многоборье призёрами стали Анна Харина, Полина Киселёва и Агата Силаева. У мальчиков лучшие результаты показали Леонид Иванов, Егор Мальгин, Игорь Свиркин, Сергей Мельничук, Мирослав Клыков и Андрей Дудкин.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Студенты великолукского университета стали победителями чемпионата России по греко-римской борьбе
В Пскове в 21-й раз пройдут соревнования спортсменов-парашютистов на кубок генерала Маргелова