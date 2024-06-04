Итоги первенства по плаванию «Олимпийские дни» подвели в Пскове

11:29, 04 июня 2024, ПАИ

Первенство спортшколы «Барс» по плаванию «Олимпийские дни», посвящённое памяти отличника физической культуры и спорта России Александра Платонова, состоялось в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»

















За награды соревнований на дистанциях 25 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем боролись воспитанники спортшколы «Барс» 2014–2015 годов рождения.

Среди девочек в многоборье призёрами стали Анна Харина, Полина Киселёва и Агата Силаева. У мальчиков лучшие результаты показали Леонид Иванов, Егор Мальгин, Игорь Свиркин, Сергей Мельничук, Мирослав Клыков и Андрей Дудкин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».