Концерт органной музыки пройдёт в Пскове 8 июня

11:39, 04 июня 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Бах и модные клавиши Парижа» пройдёт 8 июня в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Для гостей выступят органистки Елизавета Бузерова и Мария Коронова.

На концерте прозвучит духовная музыка XVIII–XXI веков: немца Иоганна Себастьяна Баха и француза Луи Николя Клерамбо, французского органиста и композитора-симфониста XIX–XX веков Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора и органиста XX века Жана Франсуа Гиацинта Лангле и современного французского композитора и органиста-виртуоза Жюльена Бре. Музыку Франции и Германии разных жанров и эпох представят как в сольном исполнении, так и в органном дуэте.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом мероприятия.

Продолжительность: 60 минут без антракта.