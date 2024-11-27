Дожди пройдут в Псковской области 28 ноября

12:04, 27 ноября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 28 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют местами по региону небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.