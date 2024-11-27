Дожди пройдут в Псковской области 28 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 28 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют местами по региону небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 ноября 2024
Главный тренер ФК «Псков» получил травму глаза, после которой необходима замена хрусталика
27 ноября 2024
В лаборатории когнитивного развития ПсковГУ прошли первые занятия со студентами – будущими учителями физкультуры