Вылет самолёта Москва – Псков перенесён на 13:00
На 13:00 перенесён вылет самолёта Москва – Псков, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Погодные условия пока не позволяют принять псковскому аэропорту борт из Москвы.
Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли на час, до 9:00, а затем до 10:00 по московскому времени. Теперь вылет запланирован на 13:00.
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