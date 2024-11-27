Вылет самолёта Москва – Псков перенесён на 13:00

11:14, 27 ноября 2024, ПАИ

На 13:00 перенесён вылет самолёта Москва – Псков, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Погодные условия пока не позволяют принять псковскому аэропорту борт из Москвы.

Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли на час, до 9:00, а затем до 10:00 по московскому времени. Теперь вылет запланирован на 13:00.