МЧС предупреждает: в Псковской области ожидается сильный снег
В Псковской области ожидается сильный снег сегодня, 27 ноября. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от регионального ГУ МЧС России.
«В ближайшие два часа преимущественно по восточным районам Псковской области ожидается сильный снег», – говорится в сообщении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 ноября 2024
Главный тренер ФК «Псков» получил травму глаза, после которой необходима замена хрусталика
27 ноября 2024
В лаборатории когнитивного развития ПсковГУ прошли первые занятия со студентами – будущими учителями физкультуры