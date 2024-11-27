МЧС предупреждает: в Псковской области ожидается сильный снег

11:41, 27 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области ожидается сильный снег сегодня, 27 ноября. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от регионального ГУ МЧС России.

«В ближайшие два часа преимущественно по восточным районам Псковской области ожидается сильный снег», – говорится в сообщении.