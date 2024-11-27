Главврач центра реабилитации «Ручей» станет гостем программы «Среда обитания»

12:10, 27 ноября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 27 ноября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет главный врач, психолог-консультант, руководитель программ центра реабилитации и психологической поддержки «Ручей» Владимир Молдован.

С какими видами зависимостей борются в центре и с помощью каких методик? Реально ли навсегда победить зависимость? Человек должен сам захотеть измениться или достаточно, если его приведут в центр реабилитации родственники? Как выглядит обычный день в «Ручье»? Как центр сотрудничает с Русской православной церковью и помогут ли в нём атеисту или мусульманину?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».