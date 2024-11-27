На 15:00 перенесли вылет самолёта Москва – Псков

12:29, 27 ноября 2024, ПАИ

Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на 15:00, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли на час, до 9:00, а затем до 10:00 и до 13:00. Теперь вылет запланирован на 15:00.

Напомним также, что сегодня в Псковской области ожидается сильный снег.