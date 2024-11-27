На 15:00 перенесли вылет самолёта Москва – Псков
Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на 15:00, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли на час, до 9:00, а затем до 10:00 и до 13:00. Теперь вылет запланирован на 15:00.
Напомним также, что сегодня в Псковской области ожидается сильный снег.
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