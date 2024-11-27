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Общество

50% псковичей поддерживают запрет езды на электросамокатах до 16 лет

50% опрошенных псковичей поддерживают запрет езды на электросамокатах до 16 лет, следует из данных сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

На данный момент, управлять электросамокатом можно с 14 лет, однако Министерство транспорта РФ намерено запретить детям младше 16 лет пользоваться транспортом. Так, каждый второй пскович поддерживает эту инициативу. Горожане отмечают, что дети ездят очень опасно и невнимательно. 24 % респондентов предлагают увеличить допустимый возраст до 18 лет, так как «молодые люди 18 лет и старше более ответственные». Проголосовали против инициативы 13 %, ещё столько же затруднились ответить.

За запрет езды на электросамокатах чаще выступают псковички: 53 % женских голосов против 47 % мужских. Интересно, что люди до 35 лет оказались наиболее категоричны – 44 % из них одобряют запрет езды на транспорте до 16 лет и ещё 32 % согласны с повышением возрастного ценза до совершеннолетия. Шесть из десяти родителей подростков полностью поддерживают инициативу, а 23 % хотели бы увеличить разрешённый возраст езды на электросамокате до 18 лет.

Напомним, что временные ограничения движения в ноябре ввели сегодня, 27 ноября, на улицах Некрасова и Максима Горького: до 1 и 17 декабря соответственно. А с 2 по 6 декабря ограничения коснутся улицы Николая Васильева.

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50% псковичей поддерживают запрет езды на электросамокатах до 16 лет

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