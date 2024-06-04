Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Шоу-оркестр можно будет услышать на Днях пушкинской поэзии в Псковской области

Шоу-оркестр из Санкт-Петербурга Вit Juice вновь станет участником Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Шоу-оркестр из Санкт-Петербурга Вit Juice вновь станет участником Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Эти талантливые музыканты уже успели покорить сердца гостей нашего праздника, и вновь они обещают создать неповторимую атмосферу, вокруг которой будут кружиться танцующие люди. Их энергия и музыка способны прокачать абсолютно всех!» – отметили в ТКД.

Увидеть шоу можно 7 июня на театрализованном шествии по улицам Пскова и 8 июня на поляне в Михайловском.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2024

Хирург рассказал, как фильм «Русский реактор» связан с Псковщиной
04 июня 2024

Шоу-оркестр можно будет услышать на Днях пушкинской поэзии в Псковской области
04 июня 2024

Великолучане приняли участие в международном празднике «Браславские зарницы»
04 июня 2024

Псковичей приглашают отметить День России в Изборске
03 июня 2024

Картины из собрания Псковского музея-заповедника представили в Нижнем Новгороде
03 июня 2024

Отключить свет могут завтра в Изборском музее
03 июня 2024

Изборский музей бесплатно примет часть гостей 5 июня
03 июня 2024

Публикуем программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...