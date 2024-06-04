Шоу-оркестр можно будет услышать на Днях пушкинской поэзии в Псковской области

12:20, 04 июня 2024, ПАИ

Шоу-оркестр из Санкт-Петербурга Вit Juice вновь станет участником Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Эти талантливые музыканты уже успели покорить сердца гостей нашего праздника, и вновь они обещают создать неповторимую атмосферу, вокруг которой будут кружиться танцующие люди. Их энергия и музыка способны прокачать абсолютно всех!» – отметили в ТКД.

Увидеть шоу можно 7 июня на театрализованном шествии по улицам Пскова и 8 июня на поляне в Михайловском.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.