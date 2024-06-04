Псковские школьники участвуют в смене международного лагеря «Курган Дружбы» в Белоруссии

12:16, 04 июня 2024, ПАИ

Международный социальный проект «Курган Дружбы» работает в Витебской области в Белоруссии. В смене лагеря принимают участие дети из Псковской области – из Великолукского, Себежского, Новосокольнического и Невельского районов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В смене «Кургана Дружбы» участвуют школьники, лидеры патриотических объединений, представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, творческой и спортивной молодёжи. Их ждёт насыщенная программа: конкурсы, тренинги, викторины, работа по локациям, интеллектуальные игры, презентации, беседы, линейки, концерты, флешмобы, соревнования, защита проектов, экскурсии, дискотеки. Смена продлится до 13 июня.

Патриотический лагерь «Курган Дружбы» предваряет международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии. В этом году она состоится в 65-й раз.