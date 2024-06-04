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Политика

Новые параметры бюджета и прогрессивную шкалу налогообложения поддержал профильный комитет Собрания

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Псковском областном Собрании депутатов под председательством Александра Братчикова – депутаты собрались для обсуждения профильных вопросов июньской сессии и проектов государственных программ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Новые параметры бюджета и прогрессивную шкалу налогообложения поддержал профильный комитет Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В начале работы депутаты рассмотрели изменения в стратегию социально-экономического развития области. Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев доложил, что предложенные поправки актуализируют перечень инвестиционных проектов и сроки их реализации, кроме того, в стратегию добавляется прогноз кадровой потребности. У членов комитета не возникло возражений.

Первые в этом году бюджетные поправки депутатам представила вице-губернатор Татьяна Баринова. Доходная часть за счёт федеральных средств и увеличения плана по налоговым и неналоговым поступлениям возрастает на 1 млрд 56 млн 480 тысяч рублей, расходы увеличиваются на 928 млн 922 тысячи рублей. Озвучивая расходные статьи, вице-губернатор обратила внимание на увеличение финансирования лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, отметив, что в течение года будут и другие изменения. «Вопрос находится на постоянном контроле губернатора», – подчеркнула Татьяна Баринова.

Вице-губернатор также проинформировала депутатов о работе правительства по привлечению федеральных средств – получено положительное решение Минфина о выделении Псковской области более миллиарда рублей. Эти средства предназначены на обновление автобусного парка – 750 млн рублей, на модернизацию системы образования – около 300 млн рублей и другие расходы. Александр Братчиков уточнил, почему эти дополнительные средства не отражены в предложенных поправках. Вице-губернатор пояснила, что выделение средств произошло в период подготовки законопроекта, поэтому федеральные субсидии будут отражены в следующих поправках в бюджет.

Председатель парламентского комитета призвал коллег поддержать законопроект, обратив внимание на рост собственных доходов региона: «Растут отчисления от налога на прибыль, это значит, что предприятия и экономика работают эффективно. Что касается расходов, то мы видим, что наш бюджет является социально ориентированным». Профильный комитет рекомендовал принять законопроект в двух чтениях.

Поддержку членов бюджетного комитета получили дополнительные региональные меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей с низкими доходами – вопрос рассматривался в рамках корректировки финансовых показателей госпрограммы «Социальная поддержка граждан». Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева озвучила общую потребность в дополнительных средствах на данные выплаты до конца года – 29,64 млн рублей. Александр Братчиков обратил внимание, что эти деньги уже предусмотрены в рассмотренных ранее поправках в бюджет. Депутаты согласовали корректировку госпрограммы.

На заседании депутаты рассмотрели предложение законодателей из Карелии о предоставлении права на получение социального налогового вычета по НДФЛ гражданам, вынужденным снимать жильё в связи с невозможностью проживать в аварийном фонде. «На мой взгляд, это позволит не только поддержать граждан, но и легализовать доходы арендодателей», – высказался в поддержку инициативы Александр Братчиков. Депутаты согласились с целесообразностью дополнения Бюджетного кодекса РФ такой нормой.

В завершение члены комитета рассмотрели федеральный законопроект о совершенствовании системы налогообложения через введение прогрессивной шкалы и росте ставок по ряду налогов – перед рассмотрением в Госдуме правительственная инициатива направлена во все регионы для сбора мнений и предложений.

«Произойдёт повышение налоговой нагрузки, но это повышение является стимулирующим – если предприятие инвестирует, проектом закона предусмотрены большие налоговые вычеты», – высказал свою позицию Александр Братчиков. Вице-спикер Юрий Сорокин также поддержал новые налоговые нормы: «Повышение налога на прибыль справедливо, страна находится в тяжёлом положении». Большинством голосов комитет принял решение о поддержке изменений Налогового кодекса РФ.

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