Пскович примет участие в легкоатлетическом турнире в Москве
Пскович Константин Шабанов примет участие в легкоатлетическом турнире «Забег по Никольской», который пройдёт в Москве сегодня, 4 июня. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Константин Шабанов поборется за награды в беге на 60 метров с барьерами, где между собой посоревнуются 18 спортсменов. Чтобы пройти в финал соревнований, необходимо побеждать в предварительном забеге из трёх спортсменов.
«Забег по Никольской» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало в 20:00. Первый забег Константина Шабанова запланирован на 20:44.
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