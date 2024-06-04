Пскович примет участие в легкоатлетическом турнире в Москве

12:13, 04 июня 2024, ПАИ

Пскович Константин Шабанов примет участие в легкоатлетическом турнире «Забег по Никольской», который пройдёт в Москве сегодня, 4 июня. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Константин Шабанов поборется за награды в беге на 60 метров с барьерами, где между собой посоревнуются 18 спортсменов. Чтобы пройти в финал соревнований, необходимо побеждать в предварительном забеге из трёх спортсменов.

«Забег по Никольской» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало в 20:00. Первый забег Константина Шабанова запланирован на 20:44.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».