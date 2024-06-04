Новый психиатр начал работать в Псковской детской областной больнице

12:53, 04 июня 2024, ПАИ

Врач-психиатр Александр Клейменов начал работать в Псковской детской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Александр Клейменов – внештатный совместитель психоневрологического отделения для детей с нарушениями речи и других высших психических функций.

Специалист окончил Амурскую государственную медицинскую академию и получил квалификацию врача-лечебника по специальности «лечебное дело», в 2000 году окончил интернатуру по специальности «психиатрия». Имеет большой практический опыт работы на Дальнем Востоке и Пскове, отметили в комитете.

В 2018 году прошёл профессиональную подготовку и получил квалификацию врача-невролога, а в 2024 году – повышение квалификации по направлениям «психиатрия», «психиатрия и наркология», «мануальная терапия».