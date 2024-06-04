Продлён приём заявок на участие в международной премии «Мы вместе»

13:22, 04 июня 2024, ПАИ

Приём заявок на участие в международной премии «Мы вместе» продлили до 10 июня, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Для тех, кто ещё не начал оформлять заявку, это последний шанс принять участие, а для тех, кто уже начал оформлять черновик, это возможность завершить его и проверить соответствие требованиям. Подать документы можно на сайте премия.мывместе.рф.

Напомним, победителями станут порядка двух тысяч человек, а в каждом регионе выберут своих волонтёров и наставников года.

Премия «Мы вместе» – это конкурс добровольческих проектов. Финалисты смогут найти партнёров и инвесторов для поддержки своей инициативы, а также пройти обучение в лучших образовательных центрах страны и отправиться в бесплатное путешествие по России.