Об опасности работы за компьютером рассказал врач

13:55, 04 июня 2024, ПАИ

О последствиях для здоровья от постоянной работы за компьютером рассказал хирург Александр Умнов, сообщает News.ru.

При постоянной работе за компьютером из-за напряжения верхней группы мышц спины в области шеи может образоваться плотный валик из жира, который грозит ишемическими атаками, а также может вызвать болезнь Иценко-Кушинга (накопление жидкости в тканях из-за чрезмерной выработки глюкокортикоидов).

Кроме того, напряжение мышц шеи может спровоцировать головокружение, утомляемость и частые головные боли.

Ранее эксперт назвал опасные для здоровья продукты.