Об опасности работы за компьютером рассказал врач
О последствиях для здоровья от постоянной работы за компьютером рассказал хирург Александр Умнов, сообщает News.ru.
При постоянной работе за компьютером из-за напряжения верхней группы мышц спины в области шеи может образоваться плотный валик из жира, который грозит ишемическими атаками, а также может вызвать болезнь Иценко-Кушинга (накопление жидкости в тканях из-за чрезмерной выработки глюкокортикоидов).
Кроме того, напряжение мышц шеи может спровоцировать головокружение, утомляемость и частые головные боли.
Ранее эксперт назвал опасные для здоровья продукты.
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