Россиянка родила первенца в 56 лет

14:26, 04 июня 2024, ПАИ

56-летняя жительница Ростова родила первого ребёнка, сообщается на сайте Ростовского государственного медицинского университета.

Мальчик весом 3 200 граммов родился на сроке 38 недель с помощью кесарева сечения.

Рождение ребёнка после 49 лет несёт высокие риски для женщины и малыша, подчеркивают специалисты, однако такой возраст противопоказанием для деторождения не является. «Когда пациентка находится под наблюдением грамотных специалистов, результат будет соответствующий», – отметил заместитель директора института акушерства и педиатрии по научно-исследовательской работе профессор Александр Рымашевский. Он также рассказал, что в его практике была женщина, родившая в 62 года.

Ранее жительница Краснодара установила рекорд, родив детей с разницей в 32 года.