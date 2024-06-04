Высокоскоростная железная дорога может дойти до новых регионов России

14:41, 04 июня 2024, ПАИ

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может появиться в новых регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление в Совете Федерации министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Также в работе направления Казань – Екатеринбург, Москва – Адлер, дорога до Рязани и Минска, подчеркнул Роман Старовойт.

Первая в России ВСМ по направлению Москва – Санкт-Петербург в настоящее время подготавливается к строительству, завершить её планируется в 2030 году.

Отметим, высокоскоростная железнодорожная магистраль проектируется под движение со скоростью свыше 250 километров в час.