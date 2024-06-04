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Великолукские студенты выиграли три медали всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) выиграли три медали всероссийских соревнований по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Анатолия Рощина «Белые ночи». Состязания прошли в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

  • Великолукские студенты выиграли три медали всероссийских соревнований по греко-римской борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты выиграли три медали всероссийских соревнований по греко-римской борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты выиграли три медали всероссийских соревнований по греко-римской борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из России, Белоруссии, Киргизии и Италии.

Золотые медали состязаний выиграли Муслим Исаев в весе 67 килограммов и Константин Крючков в весе 72 килограмма. Также в весовой категории до 63 килограммов третье место занял Январ Аллахьяров.

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