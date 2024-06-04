Почти тонну мяса из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области

15:30, 04 июня 2024, ПАИ

Почти тонну готовой мясной продукции, ехавшей из Белоруссии в Россию, не пропустили через границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время документарного контроля было установлено, что на партию подконтрольной госветнадзору продукции нет ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы её безопасность и происхождение.

Перемещение 980 килограммов готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Товар возвращён в Белоруссию.