О судах над псковичами за «колдовские письма» рассказали в госархиве
О судах над псковичами за «колдовские письма» рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области.
В фондах архива можно отыскать материалы о работе Псковского совестного суда. Такие суды появились повсеместно по решению Екатерины II в 1775 году. В 1784 году псковичи, например, судили 22-летнего пономаря Семена Афансьева из Опочецкого уезда. У него нашли «колдовское письмо». Был он в тот момент женат, в семье рос один сын.
На суде пономарь рассказал, что на ярмарке выпил и нашел на улице в пригороде Велье некое письмо с любовным заговором, в который следовало вписать имя избранника или избранницы. Пономарь вписал имя соседской поповской дочери Аксиньи Емельяновой.
Успеха в любви добиться не удалось, зато последовало наказание – исключение из церковного причта, военная служба и епитимья на шесть лет.
Так же попался на «колдовском письме» дворянин Яков Невельской. С его помощью он тоже рассчитывал найти удачу в любви. Наказанием для него стала военная служба.
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