О судах над псковичами за «колдовские письма» рассказали в госархиве

15:39, 04 июня 2024, ПАИ

О судах над псковичами за «колдовские письма» рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области.

В фондах архива можно отыскать материалы о работе Псковского совестного суда. Такие суды появились повсеместно по решению Екатерины II в 1775 году. В 1784 году псковичи, например, судили 22-летнего пономаря Семена Афансьева из Опочецкого уезда. У него нашли «колдовское письмо». Был он в тот момент женат, в семье рос один сын.

На суде пономарь рассказал, что на ярмарке выпил и нашел на улице в пригороде Велье некое письмо с любовным заговором, в который следовало вписать имя избранника или избранницы. Пономарь вписал имя соседской поповской дочери Аксиньи Емельяновой.

Успеха в любви добиться не удалось, зато последовало наказание – исключение из церковного причта, военная служба и епитимья на шесть лет.

Так же попался на «колдовском письме» дворянин Яков Невельской. С его помощью он тоже рассчитывал найти удачу в любви. Наказанием для него стала военная служба.