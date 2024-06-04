Стало известно, почему россияне предпочитают автомобили, которые провалились в Китае
Стало известно, почему россияне предпочитают автомобили, которые провалились в Китае, пишет журнал «За рулём».
Главное отличие в том, что в России больше предпочитают машины с двигателями внутреннего сгорания, а в Китае больше предпочитают электромобили.
Например, самая продаваемая модель в Китае – Tesla Model Y. В целом, из топ-10 машин в Китае четыре являются электромобилями. Десятое место в России занимает модель Geely Monjaro, а вот в Китае она находится только на 28-й позиции.
Среди китайских компаний на российском рынке лидером стала Chery. Однако в Китае автомобили этой марки занимают лишь пятую позицию среди китайских и пятнадцатую среди всех. Несмотря на это, Chery также остаётся крупнейшим экспортёром среди китайских марок, подчеркнули в издании.
Специалисты журнала также заметили, что китайские компании «продают нам то, что сами хотят продавать. И по ценам, которые им нравятся».
Отметим, что продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в мае составили более 125 тысяч штук без учёта альтернативных каналов поставок и около 132 тысячи штук с их учётом. Это на 72,5 % больше, чем в мае прошлого года.
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