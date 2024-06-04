Стало известно, почему россияне предпочитают автомобили, которые провалились в Китае

16:09, 04 июня 2024, ПАИ

Стало известно, почему россияне предпочитают автомобили, которые провалились в Китае, пишет журнал «За рулём».

Главное отличие в том, что в России больше предпочитают машины с двигателями внутреннего сгорания, а в Китае больше предпочитают электромобили.

Например, самая продаваемая модель в Китае – Tesla Model Y. В целом, из топ-10 машин в Китае четыре являются электромобилями. Десятое место в России занимает модель Geely Monjaro, а вот в Китае она находится только на 28-й позиции.

Среди китайских компаний на российском рынке лидером стала Chery. Однако в Китае автомобили этой марки занимают лишь пятую позицию среди китайских и пятнадцатую среди всех. Несмотря на это, Chery также остаётся крупнейшим экспортёром среди китайских марок, подчеркнули в издании.

Специалисты журнала также заметили, что китайские компании «продают нам то, что сами хотят продавать. И по ценам, которые им нравятся».

Отметим, что продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в мае составили более 125 тысяч штук без учёта альтернативных каналов поставок и около 132 тысячи штук с их учётом. Это на 72,5 % больше, чем в мае прошлого года.