Псковичи могут получить бесплатную психологическую помощь

15:59, 04 июня 2024, ПАИ

Молодёжь Псковской области может получить бесплатную психологическую помощь, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.



Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив



Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив



Жители региона в возрасте от 14 до 35 лет могут обратиться за психологической поддержкой в службу психологической помощи Центра информационной безопасности (Псков, улица Конная, 2). Получить консультацию по переписке или записаться на личный приём к специалистам можно в чате помощи в группе «Психологическая служба АНО «Центр МОИ» (vk.com/centre60) в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в меню группы есть кнопка «Задать вопрос», где можно связаться с психологом анонимно.

Специалисты-психологи помогут решить внутриличностные конфликты и разногласия в семье, с друзьями, в школе и на работе, разрыв отношений, негативные эмоциональные состояния, страхи, вредные привычки, а также сформулировать цели и желания.