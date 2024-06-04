Более 60 хористов будут сопровождать литургию в Пушкинских Горах 6 июня

16:40, 04 июня 2024, ПАИ

Более 60 хористов будут сопровождать памятную литургию по Александру Пушкину 6 июня, рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвящённой Дням пушкинской поэзии и русской культуры, сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Сама литургия будет проходить на открытой площадке. На территории монастыря будет сводный мужской хор, насчитывающий более 60 хористов, которые будут сопровождать литургию. «Если есть любители послушать пение, то нужно прийти, так как озвучка и трансляция никого не оставит равнодушным. Это будет необычно и очень насыщенно», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Лития будет идти целый день, поэтому посетить её можно будет в любое удобное время.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.