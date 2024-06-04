Специалистов лечебного дела в наземных войсках и стрелков-операторов БПЛА будут готовить в Пскове
Два новых направления обучения – «лечебное дело в наземных войсках» и «стрелок-оператор БПЛА» появились в военном учебном центре ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
На «лечебное дело в наземных войсках» могут поступить студенты второго и третьего курсов, которые учатся в ПсковГУ на направлении «лечебное дело». Обучение продлится три года, а по его завершении выпускник получит офицерское звание лейтенанта медицинской службы запаса.
На направление «стрелок-оператор БПЛА» примут документы от студентов первых, вторых и третьих курсов любого института ПсковГУ. Срок обучения составит 1,5 года. По завершении обучения выпускник получит звание рядового запаса.
Приём заявлений на новые направления начнут 1 сентября этого года на Крестовском шоссе, 2а в Пскове, а в октябре – сбор документов и медкомиссия в военкомате. Конкурсный отбор пройдёт в декабре, где участники покажут уровень физической подготовки.
Обучение начнётся 1 февраля 2025 года.
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