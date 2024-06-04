Детский омбудсмен назвала способ отвлечь ребёнка от гаджетов

16:46, 04 июня 2024, ПАИ

О причинах и путях решения проблемы зависимости детей от гаджетов рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 июня.

«Ребёнок, погружённый в виртуальный мир, находит себе там единомышленников и собеседников. Тогда родители перестают быть значимыми взрослыми. Там появляются люди, которые также могут нести в себе риски и угрозы. Родители становятся неконкурентоспособны, и взрослых это бесит, а прилетает за это детям, и возникают конфликты», – отметила Наталия Соколова.

Гостья студии также отметила, что для решения этой проблемы необходимо находить возможности для совместного отдыха: фотографирование, рыбалка, походы в лес.

Ранее Наталия Соколова назвала самые частые причины травмирования детей летом.