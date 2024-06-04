Семейный турнир по пляжному волейболу прошёл в Пскове

16:54, 04 июня 2024, ПАИ

Семейный турнир по пляжному волейболу прошёл на городском пляже Пскова 2 июня, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа Pskov volleyball club



Фото: группа Pskov volleyball club



Фото: группа Pskov volleyball club



Фото: группа Pskov volleyball club







Между собой соревновались 28 команд, в состав каждой из них вошли родитель и ребёнок 2009 года рождения и младше.

Первое место заняли Александр и Константин Кустовы, на втором месте расположились Александр и Даниил Назаровы, а замкнули тройку лидеров Антон и Никита Белюковы.

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