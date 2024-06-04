Семейный турнир по пляжному волейболу прошёл в Пскове
Семейный турнир по пляжному волейболу прошёл на городском пляже Пскова 2 июня, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».
-
Фото: группа Pskov volleyball club
-
Фото: группа Pskov volleyball club
-
Фото: группа Pskov volleyball club
-
Фото: группа Pskov volleyball club
Между собой соревновались 28 команд, в состав каждой из них вошли родитель и ребёнок 2009 года рождения и младше.
Первое место заняли Александр и Константин Кустовы, на втором месте расположились Александр и Даниил Назаровы, а замкнули тройку лидеров Антон и Никита Белюковы.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолукские студенты выиграли три медали всероссийских соревнований по греко-римской борьбе
Студенты великолукского университета стали победителями чемпионата России по греко-римской борьбе