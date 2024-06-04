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Культура

В свет вышла книга о работе порховской полиции

Презентация книги «На страже правопорядка. Порховский район» Анатолия Марковского о работе районной полиции прошла в Порховском ОМВД России сегодня, 4 июня, пишет газета «Порховский вестник».

В свет вышла книга о работе порховской полиции. Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

В книге рассказано о деятельности порховской полиции, начиная с 1944 года и заканчивая настоящим временем. А также в ней написано о событиях, фактах и происшествиях, участниками которых стали полицейские, а также о кадровом составе и начальниках, посвятивших себя службе.

Автор издания Анатолий Марковский возглавлял Порховский отдел полиции в течение 17 лет. Книга выпущена тиражом 100 экземпляров.

На презентации присутствовали ветераны органов внутренних дел, многие из них помогали в составлении данных и поиске документов и фотографий для издания.

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