В свет вышла книга о работе порховской полиции

17:19, 04 июня 2024, ПАИ

Презентация книги «На страже правопорядка. Порховский район» Анатолия Марковского о работе районной полиции прошла в Порховском ОМВД России сегодня, 4 июня, пишет газета «Порховский вестник».

В книге рассказано о деятельности порховской полиции, начиная с 1944 года и заканчивая настоящим временем. А также в ней написано о событиях, фактах и происшествиях, участниками которых стали полицейские, а также о кадровом составе и начальниках, посвятивших себя службе.

Автор издания Анатолий Марковский возглавлял Порховский отдел полиции в течение 17 лет. Книга выпущена тиражом 100 экземпляров.

На презентации присутствовали ветераны органов внутренних дел, многие из них помогали в составлении данных и поиске документов и фотографий для издания.