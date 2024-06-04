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Спорт

Российский футбольный союз подписал соглашение с великолукским вузом

Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашение о сотрудничестве с Великолукской государственной академией физической культуры и спорта (ВЛГАФК), сообщает пресс-служба РФС.

Подписи под документом поставил президент РФС Александр Дюков и ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов.

Российский футбольный союз подписал соглашение с великолукским вузом. Фото: РФС

Также РФС одновременно заключил соглашение ещё с двумя вузами из Волгоградской и Воронежской областей.

Целью сотрудничества является развитие и повышение уровня кадрового потенциала и резерва российского футбола, волонтёрской деятельности, а также формирование базы для проведения научно-исследовательских работ в сфере футбола.

Заключённые соглашения предполагают сотрудничество в разработке и реализации образовательных программ, подготовке специалистов, отвечающих современным требованиям в сфере футбола, инновационно-технологических проектах в сфере футбола, информационном обмене, а также развитии добровольческой деятельности в сфере футбола.

«Такое сотрудничество – важная часть нашей работы. Футбол – один из самых популярных видов спорта, который активно развивается и в нашем вузе. У нас есть студенческие команды, которые принимают участие в различных соревнованиях. Поэтому партнёрство с РФС, безусловно, нам очень интересно в плане подготовки собственных кадров, проведения совместных мероприятий, связанных с повышением квалификации наших преподавателей, работников спортивных школ, региональной федерации», – отметил Вячеслав Шляхтов.

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