Более 200 млн рублей выделили на ремонт двух культурных учреждений в Пушкинских Горах

17:52, 04 июня 2024, ПАИ

Более 200 млн рублей из федерального бюджета направлено на ремонт Детской школы искусств имени Семёна Гейченко и Культурно-досугового центра в Пушкинских Горах в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвящённой Дням пушкинской поэзии и русской культуры, сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«У нас проходят глобальные работы по ремонту Детской школы искусств имени Семёна Степановича Гейченко и ремонту Культурно-досугового центра в Пушкинских Горах. На эти работы привлекли более 200 миллионов федеральных средств», – отметила Ольга Тимофеева.

Уже более двух лет идёт обустройство общественной территории. До конца года эти работы планируется завершить, сказала она. «Были некоторые проблемы с подрядчиком, однако сейчас дорожная карта уже утверждена и мы идём чётко по документации. На территории Пушкинских Гор в самом центре будет благоустроенное пространство», – заключила заместитель губернатора.