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Шестиметровый Черномор появится на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

Гости Дней пушкинской поэзии и русской культуры смогут принять участие в создании арт-объекта по пушкинским сказкам, заявила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвящённой Дням пушкинской поэзии и русской культуры, сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Шестиметрового Черномора помогут создать гости Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Фото: ПАИ

«Будет возводиться Черномор. Мы приглашаем всех гостей принять участие в создании этого арт-объекта – он будет пять-шесть метров. По завершении праздника он должен быть в полной готовности», – рассказала она.

Помимо этого, 7 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдёт парад-шествие.

8 июня в 11:00 начнётся лития. Она будет расширенная за счёт участия ребят, которые прочтут стихотворения, поэтов и писателей.

«8 числа только успевай проходить от одной сцены к другой – очень много всего происходит. Работают различные лаборатории», – отметила Ольга Тимофеева.

Также по просьбе псковичей на главной сцене будет показана серия мультфильма «Пушкин и… Михайловское». Там же состоится выступление оркестра и солистов Мариинского театра, а на исторической сцене выступит заслуженный артист России Гоша Куценко.

«Очень хотели посмотреть на Юрия Башмета. Я считаю, что обязательно надо приехать и посмотреть. Они [музыкально-литературная композиция «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии Константина Хабенского и Ольги Литвиновой. – ПАИ] всё-таки нашли возможность приехать к нам. Мы очень ценим эти партнёрские отношения», – сказала заместитель губернатора Псковской области.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.

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