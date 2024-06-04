Наталия Соколова отметила рост компетенций специалистов, разрешающих конфликты среди детей

18:10, 04 июня 2024, ПАИ

Рост компетенций специалистов в сфере образования в теме разрешения конфликтных ситуаций среди детей отметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 июня.

«Компетенции растут. Повышают квалификацию и психологи и медиаторы, в школах создаются службы медиации и примирения. Специалисты проходят переобучение, включая классных руководителей, потому что это именно те педагоги, которые находятся с ребёнком на расстоянии вытянутой руки и любые изменения они должны видеть», – отметила гостья студии.

Наталия Соколова также подчеркнула, что любые изменения у ребёнка требуют реакции взрослых, так как это рекомендация психологов. «Изменения начиная от пирсинга, покраски волос, нанесения порезов и рисунков. Взрослый человек должен подойти и поинтересоваться, что происходит», – резюмировала она.

Ранее детский омбудсмен назвала способ отвлечь ребёнка от гаджетов.