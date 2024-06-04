Территория на равных: в Пскове в седьмой раз прошёл фестиваль «Другое искусство»

20:24, 04 июня 2024, ПАИ

По доброй традиции в очередной раз в Пскове состоялся международный творческий фестиваль «Другое искусство», объединивший особенных в самом широком смысле этого слова артистов. Здесь творили люди вне зависимости от состояния здоровья, уровня артистической подготовки и профессионализма. Это особая творческая среда – территория на равных, без границ и предрассудков.

Считается, что первый в истории нашей страны фестиваль, обративший внимание на творческую сторону жизни людей с инвалидностью, организовали в 1991 году. Девиз первого особенного фестиваля отражал всю суть инклюзии: «Смотри на меня как на равного». Постепенно, медленно, но верно тенденция к развитию инклюзивного искусства в России усиливается. С другой стороны, даже само слово «инклюзивный» всё ещё в диковинку и остаётся непонятным большинству россиян.

Инклюзивными могут быть образование, спорт, пространства, соревнования, мастер-классы, культура, выставки, фестивали... Инклюзия – это вовлечённость людей с особенностями в активную жизнь социума. Инклюзия простыми словами – «рады одинаково всем».

Псковская область не осталась в стороне. Наш регион организовывает фестиваль особенных людей уже седьмой год подряд, радушно принимая гостей из разных уголков России и мира. На этот раз участниками фестиваля стали коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Пензы, Воронежа. Псков представляла студия «Я и ты» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. В общей сложности участвовало более ста артистов. С инклюзией и без.

Прежде всего этот инклюзивный фестиваль ориентирован не на инвалидов, а на людей с разными идеями и интересами. Это художественные практики людей с разными особенностями и способностями, отмечает директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв. «Мы говорим о реализации не только тех людей, у которых есть какие-то дефициты, но и тех, у кого внешне их может и не быть. Мы все люди, живущие со своими особенностями. Фестиваль имеет глубокий социальный смысл. Мы создаём условия для реализации, а в результате это становится интересно всем. Все люди от природы талантливы, и важно создавать такие условия, чтобы они раскрывались», – отметил Андрей Царёв.

Традиционно мероприятия фестиваля проходили на большой и малой сценах Псковского академического драмтеатра А. С. Пушкина, в галерее «Цех», в Центре социальной педагогики, а также на улицах Пскова. В рамках фестиваля на протяжении трёх дней, с 30 мая по 1 июня, проводились мастер-классы, фотовыставки, уличные ярмарки, круглый стол и кинопоказ. Завершился фестиваль большим концертом на территории Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области с участием рок-группы «Аффинаж».

«Такие фестивали для того, чтобы лучше узнать друг друга, увидеть, познакомиться ближе. И безусловно, творчество – эта та территория, где все равны, где мы оцениваем не то, что человек не может, а что человек показывает. Поэтому инклюзивные фестивали помогают лучше узнать друг друга и меньше бояться этого. Таким образом общество становится более гуманным, более человеколюбивым», – считает журналист, эксперт по проблемам людей с инвалидностью, постоянный гость фестиваля Юрий Кузнецов.

Организаторы главной целью фестиваля называют формирование уважительного отношения общества к особенным людям и их социокультурной интеграции с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Такими образом, территорией на равных становится то, что во всём мире и на разных языках и без слов понятно: творчество.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и правительства Псковской области. Организаторами фестиваля выступили Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, комитет по культуре Псковской области, Российский фонд культуры, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, Псковская благотворительная организация «Я и ты», Театрально-концертная дирекция Псковской области и Псковский государственный университет.