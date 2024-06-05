Михаил Ведерников: Псковская область показала рекордный годовой рост доходов в бюджет региона

11:22, 05 июня 2024, ПАИ

Годовой рост доходов в бюджет Псковской области достиг рекордных значений, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

С 2017 года доходы региона стабильно, без снижений, растут. Год от года они увеличивались от 4,7 до 7,6 миллиарда рублей в год.

«В этот раз по сравнению с 2022 годом мы «прибавили» 8,8 млрд рублей. Это самый значительный годовой рост в абсолютных цифрах за всю современную историю Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Рекордных показателей удалось достичь во многом за счёт собственных доходов региона, пояснил губернатор. Они выросли почти на шесть миллиардов рублей (на 18 %) и составили 39,1 миллиарда рублей.