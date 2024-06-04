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Студенты-географы ПсковГУ и СПбГУ проходят совместную полевую ландшафтную практику

Студенты Псковского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета в рамках мероприятия «Ночь географии», организованного Псковским региональным отделением Русского географического общества, приняли участие в совместной экскурсии и беседе, посвящённой псковичам – мореплавателям и флотоводцам. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

​Студенты-географы ПсковГУ и СПбГУ проходят совместную полевую ландшафтную практику. Фото: ПсковГУ

Экскурсию провели заведующая кафедрой географии Ирина Красильникова и доцент кафедры географии Наталья Теренина. В мероприятии приняло участие более 40 студентов.

В ближайшее время студенты института медицины и экспериментальной биологии, обучающиеся по направлениям подготовки «география» и «география и безопасность жизнедеятельности», а также студенты-географы Санкт-Петербургского государственного университета поучаствуют в совместных полевых географических мастер-классах в рамках учебной полевой ландшафтной практики с основами геодезических и кадастровых съёмок. Помогать в изучении культурных ландшафтов окрестностей Пскова будут преподаватели вузов-партнёров.

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