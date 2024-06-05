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Экономика

Факторы роста собственных неналоговых доходов Псковской области назвал губернатор

Собственные неналоговые доходы выросли в Псковской области на 740 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Факторы роста собственных неналоговых доходов Псковской области назвал губернатор. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На это повлияло сразу три фактора, обратил внимание глава региона. Первый из них – платежи при пользовании природными ресурсами. В Псковской области полностью пересмотрели отношения в этой сфере, и с 2022 года решают эти вопросы в рамках межведомственной комиссии при правительстве Псковской области, рассказал Михаил Ведерников.

В области не только систематизировали платежи, но и добавили для всех арендаторов конкретные социальные обязательства, отметил он.

Другими словами, в этом конкретном пункте помимо платежей есть ещё нефинансовые результаты для каждой конкретной территории с арендуемым участком, подчеркнул глава региона.

В частности, на 200 с лишним миллионов выросли собираемые штрафы, санкции и возмещение ущерба. Здесь львиную долю составили штрафы за нарушения ПДД, рассказал Михаил Ведерников.

Для региона это также крайне важное направление, потому что именно нарушения правил дорожного движения стали причиной подавляющего большинства ДТП со смертельным исходом в 2023 году, отметил глава области.

Помимо прочего, более чем на 400 млн выросли доходы от использования имущества, находящегося в областной и муниципальной собственности. В этом плане основной рост обеспечило грамотное внедрение механизма федерального казначейства по использованию остатков на счетах, отметил Михаил Ведерников.

С 2021 года по постановлению правительства области № 321 эти средства аккумулируются на специальном счете, что способствует максимизации доходов от инвестиций. В 2022 году Псковская область заработала благодаря этому 24,6 млн рублей, в 2023 – почти в 17 раз больше. За четыре месяца текущего года это принесло 173 млн рублей, заключил глава региона.

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