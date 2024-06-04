В Пушкинских Горах продолжается подготовка к празднованию 225-летия Александра Пушкина
В Пушкинских Горах продолжается подготовка к празднованию 225-летия Александра Пушкина. На данный момент специалисты монтируют сцену. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.
С 6 по 9 июня в Псковской области пройдут уже ставшие традиционными Дни пушкинской поэзии и русской культуры.
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