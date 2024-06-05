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Экономика

Начисленная зарплата в Псковской области за год выросла больше, чем в среднем по России

Начисленная зарплата в Псковской области за год выросла больше, чем в среднем по России, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступает с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

За год, по словам главы региона, основной доходный источник – НДФЛ – вырос на 1,8 млрд рублей (на 14,4 %). Динамика обусловлена по большей части увеличением налогооблагаемой базы. В числе этого на 15 % выросла начисленная заработная плата, что выше динамики и по Северо-Западному федеральному округу, и по стране в целом, отметил Михаил Ведерников. Он добавил, что в текущем году рост продолжился, и за первый квартал составил 21,1 %.

Также растёт и налог на прибыль организаций. В 2023 году рост составил 2,8 млрд рублей. Из них почти 300 млн рублей обеспечил рост доходов от реализации продукции Завода электротехнического оборудования, уточнил губернатор.

Кроме того, дополнительные 500 млн рублей доходов дали поступления от уплаты акцизов, в основном за счёт роста реализации нефтепродуктов.

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