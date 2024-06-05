Ключевые проекты в сфере экономики обозначил Михаил Ведерников

11:46, 05 июня 2024, ПАИ

Ключевые проекты, реализованные в 2023 году с государственной поддержкой в сфере экономики, назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» достигло семи. Это, например, «Титан-Полимер», который в этом году планирует закончить пусконаладку уже второй линии.

В этом году завод скорректировал бизнес-план в части расширения номенклатуры производимой продукции. В рамках второго этапа планируется выпускать не только ПЭТ, но и ПБТ-гранулы, напомнил Михаил Ведерников.

Кроме того, «Элме-Мессер РУС» в 2023 году успешно вышел из этапа опытного производства, а «Айс-Стим Рус» в прошлом году возобновил производство, рассказал глава региона.

Также «Скрининг-М» запустил производство тест-полосок и приступил к строительству собственного завода.

Кроме прочего, продолжают свою работу «Евробит», «Нор-Маали» и «Синтез-Технолоджи», который в 2023 году получил дополнительную поддержку в рамках Фонда инвестиционного развития области.

Кроме этого, компания «Исма Тех» в регионе приступила к строительству завода по переработке специй и пряностей. А компания «Транс-Альфа Запад» начала разработку ПСД большого завода по производству электробусов.

Также была завершена реализация трехлетнего проекта «ОСКО-ИНВЕСТ» по созданию лесоперерабатывающего производства. Фактические инвестиции составили 3,5 млрд рублей, отметил Михаил Ведерников. «Ему оказывалась государственная поддержка как приоритетному инвестпроекту в области освоения лесов», – сказал он.

А ещё в 2023 году было завершено строительство инфраструктуры промышленного технопарка «Агрополис» стоимостью более 600 млн рублей. К моменту запуска он уже превысил плановые показатели по числу резидентов (шесть против четырёх), по рабочим местам (68 против 19), по объёму выручки (238 млн против 99), отметил губернатор.