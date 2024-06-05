Рост производства молока на 10% ожидают в Псковской области к концу года

11:48, 05 июня 2024, ПАИ

Рост производства молока на 10 % ожидают в Псковской области к концу года, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«ПсковАгроИнвест» закончил строительство молочной фермы на 1 920 голов коров. Объём инвестиций составил 3,5 млрд рублей, сказал Михаил Ведерников.

Проект, как и ферма «Красного знамени» на 1 800 голов, открытая в 2022 году, получил поддержку в рамках ИПСЭР. В результате до конца года в регионе ожидают заметную прибавку по производству молока – на 10 %, отметил глава региона.

Также впервые за пять лет в области удалось переломить ситуацию с сокращением поголовья коров, заключил губернатор.