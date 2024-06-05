Благоустройство двух общественных территорий по программе ФКГС завершено в Кунье
Работы по благоустройству двух общественных территорий завершены в посёлке Кунья. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём телеграм-канал.
«У пруда между домами № 142 и 144 на улице Дзержинского сделаны две площадки из тротуарной плитки, вокруг пруда высажены туи. А в парке появилась ещё одна зона для отдыха», – говорится в сообщении.
Работы выполнены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
В следующем году (по результатам голосования) в Кунье будет установлена детская площадка у домов № 85 и 91 на улице Дзержинского.
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05 июня 2024
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