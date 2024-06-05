Поезд приграничного пригородного сообщения по маршруту Великие Луки – Алёща запустят с 5 июня

23:46, 04 июня 2024, ПАИ

Поезд приграничного пригородного сообщения по маршрутам Великие Луки – Алёща (Республика Беларусь) и Новосокольники – Алёща будет запущен с 5 июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Хочу сообщить, что мы запускаем сообщение между Великими Луками и железнодорожным узлом Алёща в Республики Беларусь, откуда открывается путь в Полоцк. Такой маршрут уже был, но в 2014 году его отменили. Сегодня, учитывая динамичное развитие отношений между Псковской и Витебской областями, он снова становится актуальным. Кстати, это видно и по обращениям жителей, которые в последнее время регулярно просят возобновить этот маршрут. Большая и кропотливая работа была проведена правительством Псковской области, РЖД, Белоруской железной дорогой. Почти три года ушло на согласование маршрута и соответсвующую документацию. Благодарю всех коллег за конструктивное взаимодействие», – сказал Михаил Ведерников.

Поезд будет курсировать один раз в неделю по средам.