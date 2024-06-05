Поезд приграничного пригородного сообщения по маршруту Великие Луки – Алёща запустят с 5 июня
Поезд приграничного пригородного сообщения по маршрутам Великие Луки – Алёща (Республика Беларусь) и Новосокольники – Алёща будет запущен с 5 июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Хочу сообщить, что мы запускаем сообщение между Великими Луками и железнодорожным узлом Алёща в Республики Беларусь, откуда открывается путь в Полоцк. Такой маршрут уже был, но в 2014 году его отменили. Сегодня, учитывая динамичное развитие отношений между Псковской и Витебской областями, он снова становится актуальным. Кстати, это видно и по обращениям жителей, которые в последнее время регулярно просят возобновить этот маршрут. Большая и кропотливая работа была проведена правительством Псковской области, РЖД, Белоруской железной дорогой. Почти три года ушло на согласование маршрута и соответсвующую документацию. Благодарю всех коллег за конструктивное взаимодействие», – сказал Михаил Ведерников.
Поезд будет курсировать один раз в неделю по средам.
- № 6655 Великие Луки – Алеща: отправление со станции Великие Луки в 06:57, прибытие на станцию Алёща в 09:57;
- № 6656 Алеща – Новосокольники: отправление со станции Алёща в 10:07, прибытие на станцию Новосокольники в 12:46;
- № 6657 Новосокольники – Алёща: отправление со станции Новосокольники в 12:55, прибытие на станцию Алёща в 15:44;
- № 6658 Алеща – Великие Луки: отправление со станции Алеща в 15:54, прибытие в Великие Луки в 18:48.
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