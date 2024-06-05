Юрист рассказал, что делать в случае подделки паспорта

07:45, 05 июня 2024, ПАИ

Мошенники воруют личную информацию людей через «Госуслуги» и подделывают паспорта, пишут РИА Новости со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьёва.

В фальшивом документе всё, как и в настоящем, кроме подписи настоящего владельца и его фото, пояснил эксперт.

С помощью поддельного паспорта могут зарегистрировать нелегальных мигрантов в квартире или доме жертвы, а также взять кредит или вовлечь в криминал.

Если взломали аккаунт на «Госуслугах», то нужно в течение 30 дней проверить, не зарегистрированы ли чужие люди в квартире или доме, а также не было ли сделок по недвижимости, для этого нужно заказать выписку из ЕГРН.

Также нужно аннулировать паспорт, подав заявление в органы внутренних дел, объяснив, что документ похитили и могут использовать в преступных целях, заключил юрист.