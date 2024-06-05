Стало известно, сколько банковских карт у россиян

08:40, 05 июня 2024, ПАИ

Каждый второй россиянин одновременно пользуется двумя или тремя банковскими картами, а каждый десятый после отмены лимитов на переводы через СБП хочет оформить себе карты нескольких банков. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на данные опроса банков ВТБ и «Открытие».

15 % опрошенных имеют одну карту, 58% – две-три, 24 % – четыре и более. За пять лет число банковских карт, которыми пользуются россияне, увеличилось более чем вдвое.

Более 80 % респондентов расплачиваются одной (42 %) или двумя (39 %) картами. 12 % совершают операции по трём картам, 4 % – по четырём и более.

Чаще всего банковские карты россияне используют, чтобы оплатить покупки в розничных сетях и общепите (74 %), а также для покупок в интернете (61 %). А каждый пятый россиянин использует карты для формирования сбережений и оплаты кредитов.

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