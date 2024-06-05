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Общество

Врач перечислила витамины и минералы, которые нельзя совмещать

Витамины и минералы необходимы организму для нормальной работы всех систем, однако некоторых комбинаций пищевых добавок лучше избегать, предупредила врач-терапевт высшей категории Олеся Савельева. Об этом пишут «Известия».

Одним из таких сочетаний специалист назвала магний и кальций. По ее словам, эти вещества играют важную роль в организме, однако если принимать их в форме добавок, они могут препятствовать усвоению друг друга. В результате организм не получает пользы ни от одного из них.

Еще одна неблагоприятная комбинация — медь и цинк. «Медь отвечает за формирование эритроцитов и здоровье костей, а цинк участвует в поддержании иммунитета, заживлении ран и росте клеток. Однако совместный прием этих веществ может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта и провоцировать опасные побочные эффекты», — пояснила Савельева.

Она также предостерегла от одновременного приема кальция и железа. В таком случае железо будет усваиваться на 50% меньше. Это же происходит и при совмещении препаратов железа с продуктами, богатыми кальцием (творогом, молоком). Железо лучше усваивается при совместном приеме с аскорбиновой кислотой, то есть витамином С.

Кроме того, железо лучше не сочетать с зеленым чаем — он содержит дубильные вещества, которые препятствуют усвоению витамина в организме. В результате может возникнуть железодефицитная анемия, которая проявляется усталостью и одышкой, а также побледнением кожного покрова.

В то же время не рекомендуется совмещать прием витаминов С и В12.

«Витамин С помогает укреплять иммунную систему, а витамин В12 необходим для образования красных кровяных телец. Однако большие дозы витамина С настолько улучшают усвоение витамина В12, что это приводит к накоплению последнего в организме. Побочные эффекты приема такой комбинации — головные боли, головокружение и даже повреждение почек», — уточнила врач.

Принимать вместе также не стоит витамины D, E и K. Они важны для поддержания здоровья костей, уменьшения воспалений и улучшения свертываемости крови. Однако при приеме в больших дозах эти вещества могут взаимодействовать между собой и провоцировать риск кровотечения.

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